Vele Spiegate, il progetto per i giovani trasloca al centro «Tortuga» di via Giusti

Laboratori di musica, cucina, fotografia, tintura dedicati a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni residenti nel comune di Rho

Dopo le iniziative nei parchi il progetto si trasferisce al centro di via Giusti

Dopo aver avviato, nei mesi estivi, il progetto nei parchi, prosegue l’iniziativa dal titolo «Vele Spiegate» Da gennaio e fino alla fine di maggio le iniziative si terranno nel Centro Tortuga di via Giusti.

«Mentre proseguono le attività dello Spazio Giovani Mast in via San Martino, oltre la stazione, un’altra zona della città si anima per i ragazzi, mettendo a disposizione occasioni di socializzazione e di crescita comunitaria – spiega l’assessore ai Giovani Paolo Bianchi - Il progetto Vele Spiegate coinvolge perché parte dalle passioni più diffuse tra gli adolescenti e si rivolge a loro con il loro stesso linguaggio.

Occasioni di crescita e condivisioni

I laboratori sono occasioni di crescita e condivisione, permettendo a ciascuno di esprimere le proprie abilità in modo spontaneo» Saranno coinvolte le scuole Franceschini nei plessi di via Tevere e via Terrazzano; le Tommaso Grossi, le De Andrè in via Beatrice D’Este e in via Salvatore Di Giacomo; l’Anna Frank del plesso Manzoni.