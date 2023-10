Vax day: oltre 500 persone per l'antinfluenzale, 196 per l'antiCovid

Oltre 500 persone per l’antinfluenzale, 196 per l’antiCovid.

I numeri del Vax day di domenica 1 ottobre all'Asst Ovest Milanese

Sono i numeri del Vax day andato in scena ieri, domenica 1 ottobre, nel quattro ospedali dell'Asst Ovest Milanese. Quello di ieri è stato il primo appuntamento stagionale dedicato a over 60, bambini dai 2 ai 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, appartenenti alle forze dell'ordine, Polizia Locale, Vigili del fuoco, insegnanti e personale scolastico.

Il record delle somministrazioni all'ospedale di Legnano

Delle 556 persone sottoposte a vaccinazione antinfluenzale, 337 si erano prenotate via mail, 219 si sono presentate senza prenotazione. A fare il record delle somministrazioni è stato l'ospedale di Legnano con 237 dosi, seguito da quelli di Magenta con 129, di Cuggiono con 102 e di Abbiategrasso con 88.

Dei 196 vaccinati contro il Covid, 89 hanno ricevuto la dose all'ospedale di Legnano, 46 al Fornaroli di Magenta, 31 a Cuggiono e 30 ad Abbiategrasso.

A gestire l'afflusso di persone sono stati i volontari del terzo settore

L'Asst Ovest Milanese commenta:

"L'iniziativa - organizzata su tutto il territorio regionale - ha permesso di vaccinare un alto numero di persone che precedentemente si erano prenotate mediante una mail dedicata. Gli operatori sanitari e volontari del terzo settore che hanno partecipato all'organizzazione del Vax day sono stati in grado di gestire efficacemente e con grande professionalità l'afflusso di persone, anche quelle sprovvisti di prenotazione, con sicurezza e rapidità".