Vax day: in partenza la campagna antinfluenzale

Prima giornata della campagna per le Vaccinazioni Antinfluenzali in programma il 28 settembre con l'apertura delle prenotazioni, su tutto il territorio lombardo.

Partita la campagna antinfluenzale lombarda

Il vaccino antinfluenzale è consigliato per:

• Cittadini over 60

• Bambini dai 2 ai 6 anni

• Donne in stato di gravidanza

• Operatori sanitari

• Forze dell’ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco

• Insegnanti e personale scolastico

L’ACCESSO ALLA VACCINAZIONE È CONSENTITO SOLO SU APPUNTAMENTO

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it a partire dal 28 settembre 2023

Da portare con se la Tessera Sanitaria, il Documento di identità, l’Autocertificazione (non richiesta per bambini e cittadini over 60).