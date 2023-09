Frontale tra due auto: coinvolta anche una giovane di 16 anni. Le vittime sono state prese in carico dagli operatori AREU e trasportate in codice verde in ospedale.

Incidente quest'oggi, sabato 23 settembre, poco dopo le 14 sulla SP11 tra Magenta e Corbetta. Nel frontale tra due macchine sono rimaste coinvolte cinque persone, tra cui una giovane di 16 anni. In posto APS Magenta, tre ambulanze della croce bianca, automedica AREU e i Carabinieri.

La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi mentre le vittime sono state prese in carico dagli operatori AREU e trasportate in codice verde in ospedale.