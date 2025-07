Varchi di videosorveglianza completati entro l’estate

Il tema della sicurezza si conferma una priorità per l’Amministrazione comunale di Cisliano che, dopo l’incontro con la cittadinanza del 20 febbraio, ha mantenuto la promessa relativa alle videocamere di sorveglianza.

“Ricordando l’impegno preso con i cittadini nell’incontro di fine inverno - spiega l’assessore alla sicurezza Andrea Sangiacomo - durante il quale abbiamo esposto la volontà di completare l’impianto di videosorveglianza con l’installazione di tutti i varchi mancanti di accesso al paese, comunichiamo che sono stati affidati i lavori per la realizzazione, per un totale di € 27.000. L’installazione da parte della società incaricata sarà completata entro l’estate. È importante ricordare che in questi anni ci si è sempre prodigati per fare quanto possibile per la sicurezza in considerazione delle competenze e delle risorse dell’Ente. Negli ultimi due bilanci consolidati (2023 e 2024) sono stati investiti circa 35mila euro per implementare il sistema di video sorveglianza; partecipiamo inoltre regolarmente ai vari bandi indetti da Regione Lombardia in materia di sicurezza e Polizia Locale con la quale, in questi anni, abbiamo sempre cercato di garantire, pur nella limitatezza delle risorse umane (l’organico della Polizia locale è composto da tre agenti e un ufficiale), il presidio del territorio. Da non dimenticare inoltre il costante dialogo con l’Arma dei Carabinieri e in particolare con la Stazione di Bareggio, sotto la cui competenza ricade il nostro comune”.