Varato il piano per il Luna park di Legnano tra sicurezza, viabilità e orari

Sicurezza, viabilità e orari di apertura: ecco il Piano per il Luna Park 2025 di Legnano.

Diverse le ordinanze firmate che entreranno in vigore sabato 18 ottobre fino a domenica 16 novembre

Con l’apertura al pubblico delle prime attrazioni nella giornata di sabato 18 ottobre comincia il mese di permanenza del Luna Park in città nella abituale collocazione di Piazza Primo Maggio. Diverse le ordinanze firmate dal sindaco Lorenzo Radice, con validità da sabato 18 ottobre a domenica 16 novembre, per regolare un evento complesso e di notevole impatto come è uno dei parchi divertimenti di più forte tradizione in Italia.

Divieto di vendita di asporto e somministrazione di bevande con tasso alcolemico superiore al 21%

A cominciare dall’aspetto Sicurezza, che sarà declinato in diverse misure. La prima è il divieto di vendita, nel Luna Park e nella Fiera del 2 novembre, per asporto e di somministrazione di bevande con tasso alcolemico superiore al 21% del volume (i superalcolici) e per ogni tipo di bevanda in contenitori di vetro e lattina, che dovrà essere somministrata in bicchieri di plastica o di carta. Gli stessi divieti avranno validità, nelle giornate di venerdì, nei prefestivi e festivi, dalle 18 alle 2 del giorno successivo, nelle attività commerciali comprese tra le vie per Canegrate- San Giorgio, Alberto da Giussano, Corso Italia, area Cantoni, Largo Tosi, Gilardelli, Guerciotti, Gorizia, via Castello, Toselli, compresa l’area stazione (piazza Butti e Ztl di via Venegoni). Sarà inoltre vietato agli operatori del luna park di vendere o dare premi in bottiglie in vetro e qualunque oggetto possa minacciare la sicurezza, come coltelli o pistole ad aria compressa.

No agli assembramenti all’interno del Luna park stesso

Nel Luna Park non saranno consentiti eventi di significativo richiamo che potrebbero creare assembramenti, come gli spettacoli pirotecnici. Al Luna Park non potranno accedere persone in stato di alterazione psico-fisica o con qualunque oggetto rischioso per l’incolumità pubblica o che crei intralcio ai pedoni come biciclette e monopattini. L’accesso nell’area è vietato ai cani di grossa taglia; cani di piccole e medie taglie sono ammessi solo con guinzaglio e museruola.

Un occhio anche per la viabilità

Sarà, infine, chiuso, per tutta la durata del Luna Park, il passaggio pedonale fra via Castello e viale Toselli; i pedoni dovranno quindi utilizzare il sottopasso di Piazza Mercato. Da ultimo, in relazione al grande afflusso di persone previste alla Fiera del 2 novembre, saranno attivi l’unità di crisi locale e il posto medico avanzato, con la presenza del personale e dei relativi mezzi di Polizia Locale, Protezione Civile e Croce Rossa.

Le parole del sindaco Radice

Dichiara il sindaco Lorenzo Radice:

«Il Luna Park è uno degli eventi che caratterizzano Legnano e ne fanno un punto di richiamo per un territorio ampio. Questo implica un lavoro organizzativo di settimane per gestire al meglio tutti gli aspetti legati all’attività di questo parco delle attrazioni che per un mese all’anno si stabilisce a Legnano. È un evento che impegna tanti attori tra forze dell’ordine, Polizia locale, Protezione Civile e Croce Rossa in un lavoro molto articolato per la grande affluenza di persone a Legnano. A tutti loro, come ai giostrai, che per un mese all’anno diventano legnanesi, auguro un buon lavoro con l’auspicio che Luna Park e Fiera dei Morti siano, per tutti, occasioni per divertirsi in modo sano e, sempre, nel rispetto delle

regole».

Le altre modifiche viabilistiche: vietato transitare in via Per San Vittore Olona

Fra le modifiche alla viabilità, sempre dal 18 ottobre al 16 novembre, da ricordare il divieto di transito in via per San Vittore Olona dalle 14.00 alle 7.30 del giorno successivo da lunedì a venerdì e dalle 10.00 alle 7.30 del giorno successivo il sabato, i festivi e il 5 novembre. Il limite di velocità in via per San Vittore è fissato a 30 km/h. Inoltre, per maggior sicurezza, in caso di intenso transito pedonale, sarà ristretta la carreggiata di viale Toselli con segnaletica temporanea, tra via per San Vittore e viale della Repubblica in direzione autostrada dalle ore 14 alle 0.30 del giorno successivo, nei prefestivi e festivi, e dalle 20 del 31 ottobre alle 2 dell’1 novembre.

Il capitolo degli orari

Il Luna Park sarà aperto dalle 15 nei giorni feriali, dalle 10 nei giorni festivi e prefestivi sino alla mezzanotte. Nelle giornate del venerdì e nei prefestivi alla mezzanotte dovrà cessare la vendita biglietti e l’attività potrà proseguire esclusivamente ad esaurimento della clientela in coda. In ogni caso alle 00.30 dovrà cessare ogni attività e dovrà essere completata l’uscita dal Luna Park. In occasione di Halloween, venerdì 31 ottobre, l’orario di chiusura è fissato per l’una di sabato 1 novembre. La prossima settimana, per completare il montaggio delle attrazioni, il Luna Park sarà chiuso nelle giornate del 20, 21 e 22 ottobre e, in caso i lavori non fossero terminati, anche il 23. L’inaugurazione ufficiale del Luna Park è in programma sabato 25 ottobre.