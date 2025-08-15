Atto vandalico

Vandalizzato il murale di Falcone e Borsellino

Colombo (LEGA): “Ferma condanna per l'imbrattamento del murales dedicato a Falcone e Borsellino a Lainate”

Lainate
“L'atto vandalico che ha sfregiato il murales di via Falcone e Borsellino, nella frazione di Barbaiana, è un gesto ignobile che offende profondamente non solo la comunità lainatese, ma la coscienza civile di tutto il nostro territorio. Vandalizzare un'opera che celebra la memoria di due eroi come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino significa attaccare frontalmente i valori di legalità e giustizia per cui hanno sacrificato la loro vita”.

La condanna

Lo dichiara Christian Colombo, Consigliere della Città Metropolitana di Milano e membro della commissione antimafia, in seguito alla notizia dell'imbrattamento del murales dedicato ai due magistrati italiani, simbolo della lotta alla mafia.
“Esprimo la più sincera solidarietà e vicinanza, a nome mio e dell'istituzione che rappresento, a tutti i cittadini di Lainate. Bene l'immediata condanna da parte dell'Amministrazione comunale, ma questo gesto indegno deve essere un campanello d'allarme da non sottovalutare, sia nella battaglia quotidiana per la legalità sia nel contrasto a degrado e insicurezza che interessano anche la comunità lainate se. Non appena terminerà il periodo estivo serve un segnale forte per la comunità, per dimostrare che azioni simili non sono tollerabili. La memoria di chi ha combattuto la mafia non può e non deve essere scalfita dall'ignoranza e dalla violenza di pochi. Alla luce di questo grave episodio appare doverosa una ferma e unanime condanna anche da parte della Città Metropolitana. Auspichiamo, inoltre, che questo spiacevole evento possa trasformarsi in un'opportunità per rafforzare la collaborazione istituzionale nel nome della legalità. Per questo, spero che la Città Metropolitana di Milano venga invitata a partecipare attivamente alle future cerimonie pubbliche e alle iniziative che il Comune di Lainate organizzerà per sensibilizzare sul contrasto a ogni forma di criminalità. Insieme, contro ogni mafia e contro ogni vandalismo, siamo più forti.”
