Abbiategrasso

A fronte dell'incremento di necessità e richieste di somministrazioni, Asst ha accettato la proposta del Comune per riattivare la struttura di via Ticino

Vaccinazione Covid: giovedì 9 dicembre riapre l'hub in Fiera ad Abbiategrasso a supporto della campagna sul territorio. Le prenotazioni dovranno essere effettuate tramite il portale di Regione Lombardia https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/.

Vaccinazione Covid: riapre l'hub in Fiera

La notizia era nell'aria, con l'aumento dei casi e l'incremento di restrizioni per i non vaccinati, la corsa al vaccino era ormai diventata insostenibile per i soli punti vaccinali ospedalieri. Quindi a partire dalla giornata di giovedì 9 dicembre 2021 le vaccinazioni Covid ritorneranno ad essere effettuate nei padiglioni della Fiera di Abbiategrasso, servizio disattivato circa due mesi fa.

"A fronte dell'incremento del numero di persone che devono sottoporsi a vaccinazione anti Sars2 - scrive il Comune abbiatense - e delle difficoltà logistiche rilevate presso il punto allestito all'ospedale Cantù , l'Amministrazione comunale di Abbiategrasso ha proposto ad Asst di trasferirsi nella struttura di via Ticino per continuare il servizio".

Le parole del sindaco Cesare Nai