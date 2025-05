Va a Bellino Gallo il premio ad honorem del corpo musicale Santa Cecilia

Momento di particolare emozione all’ultimo Concerto di primavera del Corpo Musicale Santa Cecilia di Robecco sul Naviglio.

In occasione dell’evento infatti, i bandisti robecchesi hanno deciso di premiare il loro membro «meno giovane» conferendo un’apposita targa a Bellino Gallo, che alla soglia del secolo di vita non è mancato a questo importante appuntamento. Questo il commento del corpo musicale al momento del conferimento del premio:

«Una persona che ha dedicato tanto tempo della sua vita alla banda, tanto che aveva raggiunto ben sessantatrè anni di attività prima di mollare, ovviamente non perché lo spirito fosse venuto meno, ma perché i giovincelli della prima fila camminavano un po’ troppo veloci. Noi momenti in cui ci si riunisce continua a regalare perle della sua saggezza».

Presente nella tensostruttura dell’oratorio, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, anche il sindaco Fortunata Barni, che ha così sottolineato l’emozione di questa particolare iniziativa:

«Momento intensissimo dello strepitoso concerto. Un premio ad honorem ad un bandista che tra pochi giorni compirà cento anni, parecchi dei quali trascorsi a suonare per tutti noi nella grande famiglia del Corpo musicale Santa Cecilia. A Bellino Gallo grazie, ma grazie anche a tutti musicisti, al Maestro Pietro Sala, al Presidente Vincenzo Parini per un concerto che non è stato solo musica, ma anche passione, emozione e orgoglio» conclude il primo cittadino».