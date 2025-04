Uova di cioccolato ai bambini ricoverati

In occasione delle festività pasquali, l’associazione Volti Ambrosiani ha voluto regalare un momento di dolcezza e spensieratezza ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali di Legnano e Magenta.

Uova di Pasqua ai bambini ricoverati a Legnano e Magenta

I volontari del sodalizio hanno infatti consegnato loro uova di cioccolato per portare un sorriso e un pensiero affettuoso anche in un momento delicato come il ricovero ospedaliero. Le uova sono state raccolte grazie alla generosità di tanti cittadini, commercianti e aziende, attraverso i punti di raccolta attivati nei diversi comuni del territorio, che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa, dimostrando ancora una volta la forza della solidarietà dal basso. Alla consegna ha partecipato anche il consigliere regionale Silvia Scurati, madrina dell’iniziativa, che ha portato il proprio saluto e condiviso questo momento di vicinanza con i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Sono state donate anche a famiglie in difficoltà e disabili

Vincenzo Grande, presidente dell’associazione Volti Ambrosiani, ha dichiarato:

"La risposta che abbiamo ricevuto è stata straordinaria. Grazie alla generosità delle persone siamo riusciti a donare uova non solo agli ospedali di Legnano e Magenta, ma anche a numerosi enti ed associazioni del territorio che si occupano di famiglie in difficoltà, minori e disabilità. Un segno concreto di quanto il nostro territorio sappia essere unito e solidale quando c’è da tendere una mano".