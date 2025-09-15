Uomo travolto e ucciso dal treno

Un uomo classe 1946 è stato travolto e ucciso da un treno ad Abbiategrasso questa notte, tra domenica 14 e lunedì 15 settembre 2025.

Si ipotizza un gesto volontario

I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul caso sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Da un prima ricostruzione dei fatti l’ipotesi più accreditata sarebbe quella del gesto volontario.

L’incidente è avvenuto all’altezza del passaggio a livello di via Gian Galeazzo Sforza, mezz’ora dopo la mezzanotte sulla linea ferroviaria Milano-Mortara. L’impatto con il convoglio è stato devastante, per il 79enne non c’è stato nulle da fare.

Sul luogo dell’incidente i Carabinieri del comando di Abbiategrasso, un’auto medica, un ambulanza e i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre il corpo travolto dal treno.