Un'oasi per gli anziani che restano in paese

Il Centro Sociale di Cuggiono resta aperto nel mese di agosto.

Un punto di riferimento per i tanti anziani che trascorrono il mese di agosto in paese

Un punto di riferimento per i tanti anziani che rimangono in paese e che nella sede di Villa Annoni, a lato dell’ingresso del parco, trovano un luogo di aggregazione e socialità dove trascorrere il pomeriggio in relax e compagnia. La sede è aperta dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 18 e durante il mese di agosto i volontari offrono un importante servizio: "Sos Anziani". Tutti gli anziani che rimangono soli e non sanno a chi rivolgersi per sbrigare piccole faccende come fare la spesa, ritirare esami medici e acquistare medicinali possono rivolgersi al Centro Sociale, negli orari di apertura, telefonando al numero 02.97240363.

"Sos Anziani" e per il 15 agosto un pranzo aperto ai soci con sottoscrizione a premi

Il presidente del Centro Paolo Motta ha spiegato:

"Un servizio che mira a risolvere piccoli problemi a quegli anziani che in questo mese hanno perso i loro punti di riferimento, in genere vicini di casa che sono andati in vacanza. Quest’anno proprio nell’ottica della socialità e del non restare soli, il 15 agosto organizziamo, Ferragosto in festa, un pranzo aperto ai soci con estrazione dei numeri della sottoscrizione a premi. Una giornata da trascorrere in compagnia".

Nella foto di copertina: il presidente del Centro Sociale Paola Motta