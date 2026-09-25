Uno spettacolo dedicato alla Giornata mondiale dell’Alzheimer

L’associazione Non da Soli organizza domenica 27 settembre alle 20.30, al Teatro Don Bosco di Ravello, frazione di Parabiago, in piazza Paolo VI, lo spettacolo teatrale “Mamma a carico: mia figlia ha 90 anni”, con Gianna Coletti

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, l’associazione Non da Soli organizza domenica 27 settembre alle 20.30, al Teatro Don Bosco di Ravello, frazione di Parabiago, in piazza Paolo VI, lo spettacolo teatrale “Mamma a carico: mia figlia ha 90 anni”, con Gianna Coletti.

Uno spettacolo che racconta il rapporto tra una figlia e la madre anziana

Attraverso il teatro, lo spettacolo racconta con sensibilità e ironia il rapporto tra una figlia e una madre anziana, offrendo spunti di riflessione sul tema della cura, dell’invecchiamento e della fragilità.

Un’occasione per incontrarsi, condividere e mantenere alta l’attenzione sulla malattia

Una serata per incontrarsi, condividere e mantenere alta l’attenzione sull’Alzheimer e sulle famiglie che ogni giorno affrontano questa realtà. L’ingresso a questa iniziativa sarà libero.