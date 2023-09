Sabato 18 Novembre alle ore 21 al Teatro Lirico di Magenta le Avis di Santo Stefano Ticino e di Magenta hanno organizzato uno spettacolo di cabaret per festeggiare i loro rispettivi anniversari di 15 e 75 anni.

Uno spettacolo a teatro per festeggiare gli anniversari di Avis

Si esibiranno tre comici che hanno partecipato a famose trasmissioni televisive come Zelig, Colorado e Only Fun-Comico Show (vedi locandina allegata).

Il ricavato della serata (al netto delle spese) verrà destinato alle Associazioni DIAMOCI UNA MANO di Santo Stefano Ticino e NON DI SOLO PANE di Magenta.

Se volete divertirvi e passare una serata in allegria, sostenendo anche le due Associazioni di Volontariato, potete acquistare i biglietti che sono già in vendita.

Biglietti già acquistabili

I biglietti sono disponibili presso le Sedi Avis di Santo Stefano Ticino e Magenta e presso l’Edicola Azzurra di Santo Stefano Ticino. Il costo è di 19 euro per i posti in platea e di 16 euro per i posti in galleria. Per prenotazioni e ulteriori informazioni potete contattare le due Avis: santostefanoticino.comunale@avis.it 3357421072 - magenta.comunale@avis.it 029790377 - 029784737

L’associazione “Diamoci una Mano” si rende disponibile per trasportare al Teatro Lirico di Magenta le persone di Santo Stefano Ticino che hanno la necessità di essere accompagnate.