Uno speciale annullo per la 39esima Mostra filatelica

Torna la tradizionale Mostra filatelica, organizzata dall’Associazione Filatelica Legnanese in occasione del proprio 70esimo anniversario di fondazione, giunta quest’anno alla 39esima edizione.

Uno speciale annullo per la Mostra filatelica dedicata ai 70 anni dell’Associazione Filatelica Legnanese

L’appuntamento, che ogni anno richiama a Legnano un folto pubblico di appassionati di francobolli (che, sottolinea l’Associazione Filatelica, “non sono solo oggetti da collezione, ma anche autentici testimoni della storia, della cultura e delle tradizioni”), è per sabato sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 settembre nella Sala Caironi di Villa Jucker (via Matteotti 3), sede della Famiglia Legnanese. In collaborazione con Poste Italiane, la manifestazione sarà arricchita da uno speciale annullo filatelico celebrativo, realizzato appositamente per l’occasione. L’annullo, di forma tonda, riproduce il logo ufficiale del 70esimo anniversario e potrà essere richiesto all’ufficio postale temporaneo che sarà attivato in loco dalle 15.30 alle 19 di sabato 27.

All’ufficio postale temporaneo di Villa Jucker saranno disponibili prodotti filatelici selezionati

Nell’ufficio postale temporaneo, allestito per l’occasione, saranno disponibili inoltre prodotti filatelici selezionati e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ad altri folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori. Nei 60 giorni successivi all’utilizzo, il timbro figurato sarà disponibile allo sportello filatelico di via Palestro 30 a Legnano, per essere poi depositato nel Museo storico della comunicazione di Roma. Per informazioni o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito https://filatelia.poste.it.

La 39esima Mostra filatelica sarà aperta sabato 27 dalle 15.30 alle 19, domenica 28 e lunedì 29 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. L’ingresso è libero.