Uno speciale annullo filatelico per la mostra “Eggs on the moon” dedicata a San Francesco

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Nella chiesa di piazza Maggiolini a Parabiago Poste Italiane ha partecipato sabato alle celebrazioni per l’800esimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi con uno speciale annullo filatelico dedicato alla mostra “Eggs on the Moon – Laudato sii”. L’iniziativa è nata per valorizzare, attraverso la filatelia, l’incontro tra arte, spiritualità e territorio.

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Una rilettura contemporanea del messaggio francescano

Ispirata al Cantico delle Creature, l’esposizione ha visto una rilettura contemporanea del messaggio francescano di armonia tra uomo e creato. Promossa dal Comitato Organizzativo presieduto da Antonio Patanè, la mostra ha offerto al pubblico un’occasione di riflessione sui valori della fraternità, della custodia del creato e della speranza. Era presente inoltre una copia dell’originale del testamento spirituale di San Francesco. Protagonista della mostra è stato il maestro Giorgio Arrigoni, autore del progetto artistico Eggs on the Moon.

I protagonisti della cerimonia di bollatura

La cerimonia di bollatura è avvenuta alle 14.30. Sono intervenuti Giacomo Sartori, sindaco di Parabiago; il vicesindaco Francesca D’Angelo, il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi; don Maurilio Frigerio, prevosto della Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso; Antonio Patanè, in rappresentanza del Comitato organizzativo; l’artista Arrigoni e rappresentanti di Poste Italiane, tra cui Loredana Lenza.

Il commento sull’iniziativa

“Una giornata di successo quella che ha visto l’annullo e la mostra per l’800esimo anniversario del santo – ha spiegato Patané – Alcuni particolari del francobollo sono andati esauriti. Erano presenti anche altre raccolte filateliche che hanno impreziosito questa iniziativa”.

Gli altri elementi che hanno caratterizzato l’evento

Per l’appuntamento Poste Italiane ha realizzato anche una cartolina filatelica che riproduce un’opera di Giorgio Arrigoni con il volto di San Francesco. Allo stand erano disponibili la cartolina dedicata, i prodotti emessi per l’Ottavo centenario di San Francesco d’Assisi e per il Cantico delle Creature, insieme alle più recenti emissioni filateliche.