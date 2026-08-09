Uno scatto realizzato a Mesero dall’autrice Valeria Bartolone è stato selezionato agli Ipa 2026

C’è un momento preciso, durante l’attesa di una nuova vita, in cui il tempo sembra rallentare e fare spazio a una profonda metamorfosi. È da questa riflessione che nasce «Suspended Time», la fotografia dell’autrice Valeria Bartolone di Mesero, recentemente selezionata tra le opere della Official Selection agli International Photography Awards (Ipa) 2026, nella categoria Non-Professional, sezioni Fine Art e Portrait.

Il concorso fotografico internazionale

Gli Ipa rappresentano uno dei concorsi fotografici internazionali più seguiti, raccogliendo ogni anno migliaia di scatti da tutto il mondo valutati da una giuria di esperti del settore.

L’opera di Valeria Bartolone propone un’interpretazione della maternità lontana dai classici stereotipi: un ritratto in chiaroscuro dai toni caldi, dove l’elemento simbolico delle farfalle si posa delicatamente sul corpo materno. La farfalla, da sempre emblema universale di rinascita, evoluzione e profonda trasformazione spirituale e fisica, diventa qui il fulcro visivo per raccontare la delicatezza e la forza della gravidanza.

La soddisfazione dell’autrice

«Vedere un’immagine così intima e concettuale accolta in un contesto internazionale è una bellissima conferma – racconta Valeria Bartolone – Con “Suspended Time” non volevo documentare semplicemente un momento, ma raccontare la trasformazione del corpo e dell’anima: quel tempo sospeso in cui le farfalle diventano il simbolo di una vita che sta per spiccare il volo e di una donna che rinasce madre».

Un riconoscimento che valorizza la ricerca visiva e la sensibilità artistica dell’autrice, portando una storia di bellezza e cura del dettaglio dal territorio di Mesero a una vetrina internazionale.