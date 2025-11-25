Poste Italiane, in collaborazione col Centro Italiano Femminile sezione di Legnano, ha svolto oggi, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, un’iniziativa filatelica presso l’ufficio postale di via Palestro 30 a Legnano dal titolo “Oggetto…Donna. Il mondo online che ferisce e segna l’anima”.

Un’iniziativa speciale contro la violenza sulle donne all’ufficio postale

La Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, istituita nel 1969, rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere e promuovere il rispetto per i diritti delle donne.

L’ufficio postale è stato allestito con simboli ed oggetti di impatto significativo contro la violenza sulle donne e la violenza di genere. Per l’occasione sono stati resi disponibili articoli del collezionismo storico postale a tema. Durante l’iniziativa si è svolta la lettura “Storia di Eli e Patri” a cura di Croci Maria Chiara – estratto da edizione 2025 “Cuori connessi” progetto realizzato da Polizia di Stato e Unieuro e la distribuzione da parte delle volontarie del CIF di materiale informativo riguardante l’uso consapevole della rete.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Una cerimonia di bollatura speciale

Durante la mattinata ha avuto luogo la cerimonia di bollatura e un messaggio speciale per commemorare la vita e il coraggio di tutte le donne del mondo alla presenza dell’Assessore al benessere e alla sicurezza sociale e Assessore con delega alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei. Altri importanti contributi di Graziella Zambello Presidente CIF sezione di Legnano, Silvana Mandelli del direttivo di Filo Rosa Auser che gestisce il Centro antiviolenza di Legnano e dei rappresentanti della Polizia di stato del Commissariato di Legnano.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.