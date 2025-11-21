ANPI Legnano in collaborazione con Centro Culturale San Magno con Polis e CGIL e con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale per ricordare la figura di Genoeffa Cocconi madre dei fratelli Cervi.
Un’iniziativa per ricordare Genoeffa Cocconi madre dei Fratelli Cervi
La serata vedrà la proiezione del docufilm Genoeffa Cocconi: i miei figli, fratelli Cervi.
Al termine del film il professor Giorgio Vecchio storico e presidente del Comitato Scientifico Istituto Alcide Cervi ricorderà l’ambiente storico, culturale e sociale in cui si inserisce la vicenda umana di una donna straordinaria.