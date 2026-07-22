Un’estate nel segno del Summer Festival

Una piazza che canta, un paese che balla, un’estate da ricordare. Con Il Gran Finale, il centro di Gaggiano si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da musica, spettacoli, food truck, hobbisti, negozi aperti e da tantissime persone che hanno scelto di vivere insieme questa serata speciale. Sul palco, sabato 18 luglio 2026, si sono alternati Mitch e Fabio Liuzzi di Radio 105, Neja e Mister AX, regalando energia, sorrisi e un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto cantare intere generazioni.

Una festa collettiva con il Summer Festival

“Nonostante l’incertezza del meteo, una bufera di vento ma per fortuna senza pioggia all’inizio della serata, le persone hanno risposto ugualmente con entusiasmo, riempiendo le vie del paese e dimostrando ancora una volta quanto sia bello vivere Gaggiano quando tutta la comunità si ritrova – spiega soddisfatto il consigliere delegato agli Eventi Gabriel Gualtieri – Sul palco gli artisti hanno fatto cantare e ballare il pubblico fino a tarda sera, regalando un finale all’altezza di una manifestazione che, in queste settimane, ha saputo coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori”

Prima edizione archiviata con successo

Una prima edizione che ha visto oltre 10mila persone assistere alle tre serate, che hanno saputo soddisfare le esigenze di grandi, piccini, famiglie e giovani.

“Un ringraziamento speciale va innanzitutto agli uffici comunali, che con professionalità e dedizione hanno lavorato per mesi alla realizzazione dell’evento. Grazie alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ai volontari, alle associazioni, agli sponsor, agli artisti, ai food truck, agli hobbisti e a tutti i commercianti e ristoratori di Gaggiano che hanno creduto in questa prima edizione, contribuendo a renderla un successo – aggiunge Gualtieri – L’ultima serata è stata un po’ penalizzata dal tempo, il temporale che ha spaventato un po’ le persone , ma tutto sommato poi la serata è proseguita alla grande con i due punti musica che hanno garantito una continuità per tutta la manifestazione fino ad arrivare allo scoccare della mezzanotte con uno spettacolare show pirotecnico finale di alto livello che ha illuminati le acque del Naviglio e creato un’ atmosfera veramente unica per tutti gli spettatori. Ma il grazie più grande va a tutti voi che avete partecipato, riempiendo il centro del paese e vivendo il Gaggiano Summer Festival con entusiasmo dall’inizio alla fine”

Alzare l’asticella

Tanto sforzo organizzativo, ma il risultato ripaga l’impegno.

“Questa è stata solo la prima edizione – conclude il consigliere comunale – Il Gaggiano Summer Festival tornerà nel 2027 con tante novità, nuovi appuntamenti e un format ancora più ricco soprattutto dal punto di vista musicale. I lavori per la seconda edizione sono già iniziati e il Gaggiano Summer è già in cantiere. L’invito è rinnovato per l’estate 2027 Questa è stata solo la prima pagina di una storia che continueremo a scrivere insieme”.