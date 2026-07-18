Nel vasto programma d’intervento sono interessate strade, scuole, mense e aree pubbliche

A Rosate sono in esecuzione diversi lavori per mantenere di alto livello gli edifici e le proprietà comunali.

Un’estate di lavori e rinnovamenti

Diversi sono gli obiettivo dell’Amministrazione: manutenzione di strade e marciapiedi; imbiancatura completa della facciata esterna della scuola primaria; è in corso il rifacimento della pavimentazione dei campi da tennis del centro sportivo Ciro Campisi. Poi sul versante scolastico si stanno posando nuove porte delle aule della scuola secondaria di primo grado; la climatizzazione della sala polivalente della scuola dell’infanzia; inoltre la climatizzazione dei locali dei medici nel il consultorio di via Rimembranze, per un maggior comfort.

Molti lavori terminerà nei prossimi giorni o la prossima settimana mentre gli interventi su strade e marciapiedi proseguiranno fino a fine agosto

Per il benessere della comunità

“E’ un’estate molto calda sia dal punto di vista meteorologico, ma anche sul versante dei lavori pubblici per il nostro Comune – ci spiega il sindaco Carlo Tarantola – L’Amministrazione ha deciso di avviare molti lavori per migliorare la viabilità e la sicurezza sulla rete stradale investendo diverse risorse, che serviranno anche per fare dei nuovi passaggi pedonali rialzati in modo da rallentare la velocità dei mezzi in transito. Importanti poi sono gli interventi che stiamo effettuando sui plessi scolastici comunali. Poi c’è un altro capitolo che riguarda l’arredo urbano – prosegue il primo cittadino – Abbiamo fatto riverniciare tutte le panchine della piazza per garantire anche un decoro urbano. E nella fase finale, quella di collaudo, l’ampliamento della mensa della scuola dell’infanzia, opera finanziata con un bando di circa 900mila euro, che sarà inaugurata a settembre, che permetterà ai nostri bambini di mangiare in un unico turno in un ambiente più confortevole. Un impegno concreto per il benessere della comunità”.