Una tre giorni all’insegna della scherma: Legnano e Castellanza protagoniste

«Vedere una gara di scherma è sinonimo di adrenalina allo stato puro». Non ha dubbi il sindaco di Legnano Lorenzo Radice in merito alla valenza positiva della tre giorni che la città si appresta a vivere.

La scherma sarà protagonista della tre giorni

Tornerà infatti la scherma e lo farà con un appuntamento nazionale di grande spessore per tutti gli appassionati. Sono numeri da record quelli riconducibili alla seconda prova nazionale Assoluti, giovani, cadetti di spada maschile e femminile organizzata dal Club Scherma Legnano asd, in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma e gli enti che hanno concesso il loro patrocinio e patronato a partire dalla Regione Lombardia, dai Comuni di Legnano e Castellanza, oltre al Coni. La manifestazione aderisce anche al progetto «Italia dei giochi».

“Scherma è sport che consente di superare i propri limiti”, ha spiegato il sindaco Radice

Il combattimento, ha spiegato il primo cittadino, «è uno sport che consente di superare i propri limiti, al di là del numero di medaglie conquistate».

Un’occasione per accedere ai campionati italiani di categoria in programma a maggio a Roma

La vetrina legnanese vedrà dunque contendersi i «pass» nella tappa legnanese di qualificazione nazionale, in vista dei Campionati Italiani di Categoria in programma a maggio 2026 a Roma, sulle pedane della Soevis Arena si sfideranno circa 1.100 atleti, in una gara in cui arriveranno a Legnano schermidori provenienti da ogni parte d’Italia, per una competizione che si preannuncia particolarmente avvincente.

Il programma dettagliato

Si inizierà venerdì, alle 9 con i Cadetti (227 iscritti) di spada maschile (Under 17), quando l’inno di Mameli sancirà l’esordio della tre giorni di gare con la fase dei gironi di qualificazione, alla quale seguiranno le fasi di assalti ad eliminazione diretta per poi concludere con gli assalti della finale. Dopodiché, alle 12, scenderanno in pedana le Cadette (166 iscritte) di spada femminile. Sabato si proseguirà con i Giovani (Under 20) di spada maschile con 211 iscritti alle 9, mentre le spadiste (145 iscritte) si presenteranno alle 12. Domenica ci sarà invece la conclusione della competizione vedrà gli Assoluti con inizio gare della spada maschile (213 iscritti) alle 9 e quella femminile (132 iscritte) sempre alle 12. Ben 33 le pedane che verranno allestite alla Soevis Arena nella giornata di giovedì 15 con una zona dedicata alla finale, che quest’anno avrà una particolare collocazione per consentire la diretta streaming sui canali di Federscherma.

Un occhio attento alla ecosostenibilità ed alla qualità della vita

Attenzione particolare ai progetti di ecosostenibilità e di qualità della vita, in particolare grazie al progetto Ecoblade della Federazione, che prevede la raccolta e lo smaltimento di lame di acciaio rotte o inutilizzate ed al simposio «L’importanza della dieta equilibrata nella vita, nello sport e nella scherma con il dottor Paolo Mascagni – specialista in medicina fisica e riabilitazione, medico di società sportive professionistiche – e la dottoressa Arianna Molgora – biologa nutrizionista specializzata in nutrizione sportiva – che si terrà sabato.

Ecco gli atleti che saliranno in pedana nel weekend

Cinque gli atleti del Club a salire in pedana nel weekend: Andrea Colombo, Leo Ferrari, Kyle Gruner, oggi nella categoria Cadetti spada maschile ed Alice Magistrelli nella categoria Cadette spada femminile; sabato Andrea Colombo, Leo Ferrari, Kyle Gruner e Riccardo Liri parteciperanno alla gara Giovani di spada maschile, mentre domenica a rappresentare il club nella categoria Assoluti sarà il solo Andrea Colombo.