Una squadra di infermieri in servizio in ambulatorio

L’ambulatorio comunale di piazza don Rino Villa a Inveruno è attivo dal 2016 e rappresenta un servizio importante per la popolazione. E’ un presidio sanitario cui fanno riferimento le persone fragili, gli anziani e chi ha bisogno di risposte rapide.

Una équipe infermieristica garantisce prestazioni di base

In questi locali, dal lunedì al sabato, una équipe infermieristica garantisce prestazioni di base come iniezioni, misurazione della pressione, della glicemia; medicazioni semplici ma anche quelle più complesse, sempre su appuntamento (chiamando lo 02.84161369 dalle 7.30 alle 11). Il servizio è gratuito per i residenti, fatta eccezione per alcune prestazioni infermieristiche avanzate che hanno comunque tariffe agevolate; una scelta che rende l’ambulatorio uno strumento di attenzione sociale. Accanto all’attività infermieristica l’ambulatorio ospita anche il punto prelievi, convenzionato con il Sistema sanitario nazionale.

Gli altri servizi erogati nell’ambulatorio inverunese

Ogni mattina, dalle 7.30 alle 9.30, è possibile effettuare esami del sangue e consegnare campioni biologici, con ritiro referti e informazioni nelle ore successive (9.30-11). L’importanza di questo presidio è testimoniata dal numero di prestazioni erogate nel corso del 2025: ben 7.955 interventi tra attività infermieristiche e ambulatoriali. Un dato che dimostra quanto l’ambulatorio sia un punto importante nella rete dei servizi pubblici, vicino al cittadino, soprattutto alle categorie fragili.