Una Settimana dello Sport da record

Numeri da record e bilancio più che positivo per l’edizione 2025 della Settimana dello Sport di Rho conclusasi domenica scorsa con eventi che hanno coinvolto non solo le associazioni sportive partecipanti, ma anche semplici cittadini.

«Siamo davvero soddisfatti di come sono andate le cose - afferma l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti - Quest’anno abbiamo raddoppiato, passando da una settimana di eventi a due, abbiamo visto scendere in campo 3.600 atleti in rappresentanza di 50 associazioni sportive. Quindi giorni di grandi eventi che hanno visto arrivare a Rho anche alcuni professionisti delle discipline sportive scese in campo, professionisti come Bruno Cerella campione di pallacanestro o come Riccardo Lorello, il pattinatore tesserato con lo Skating Rho che si prepara per correre alle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina».

La Settimana dello Sport ha coinvolto davvero tutti, unendo anche le società partecipanti.

«Una delle serate più belle della manifestazione - spiega Alessandra Borghetti - è stata senza dubbio quella organizzata al pattinodromo di via Pirandello. Una occasione di sport e divertimento che ha visto protagonisti i pattinatori dello Skating Rho, i ragazzi e le ragazze dell’atletica e i componenti dell’associazione Sesamo che partecipano agli Special Olimpics. Un momento speciale conclusosi con una grigliata che ha unito tutti».

Dopo la Settimana dello Sport, appuntamento venerdì prossimo 20 giugno con la «Rho Night Run»

Rimanendo in ambito sportivo, davvero tanti gli appuntamenti andati in scena durante l’edizione 2025 della Settimana dello Sport, dalle esibizioni in piazza delle ragazze della ginnastica ai 200 atleti che hanno partecipato alla gara di triathlon al centro sportivo Molinello ai 250 atleti che sono scesi in pedana per le gare di judo e karate, per non parlare poi della bellissima serata di giovedì scorso alla pista ciclabile di via Labriola con i mini campioni del ciclismo». E ora, dopo la Settimana dello Sport, appuntamento venerdì prossimo 20 giugno con la «Rho Night Run» del Lions Rho Host che vedrà quasi mille podisti correre per le vie della città.