Una serata per parlare di disturbi alimentari con l’associazione Ananke

L’iniziativa è organizzata da Rotary Club Castellanza e Ananke Family ETS

Una serata per parlare di Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione con più consapevolezza, ascolto e attenzione: è questo l’obiettivo di “Cuori in Trasparenza – accogliere l’imperfezione”, in programma giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 20:15 presso il Teatro Tirinnanzi di Legnano, con ingresso libero.

Una serata per parlare di disturbi alimentari con l’associazione Anake

L’iniziativa è organizzata da Rotary Club Castellanza e Ananke Family ETS (Associazione Familiari di Villa Miralago) e nasce dalla necessità di dare voce a un tema spesso invisibile, ma sempre più presente nelle comunità educanti: dietro ogni storia, infatti, c’è un cuore che merita rispetto, cura e comprensione.

La serata unirà informazione, testimonianza e linguaggio artistico. Sono previsti interventi di professionisti (area psichiatrica, psicoterapeutica e nutrizionale) per offrire strumenti di lettura, prevenzione e orientamento; testimonianze dirette di una giovane e di una madre che ha accompagnato la figlia nel percorso verso la guarigione; e un momento espressivo ispirato al percorso “Dal Buio al Colore”, per raccontare, anche attraverso l’arte, il passaggio dal silenzio alla possibilità di rinascita. Spazio finale al dialogo con il pubblico.

Il progetto solidale della terapia sospesa

Durante l’evento sarà presentato anche “La Terapia Sospesa”, progetto solidale ispirato alla tradizione del “caffè sospeso”, che mira a sostenere percorsi di cura (psicoterapia, supporto nutrizionale e accompagnamento alle famiglie) per chi incontra ostacoli economici nell’accesso alle terapie.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con: I.S. Carlo Dell’Acqua, Associazione Famiglia Legnanese, I.S. Gregorio Mendel, Oratorio delle Castellane, Italia in Lilla, Fondazione Ananke di Villa Miralago, Villa Miralago – Centro per la cura dei disturbi alimentari, Consult@noi ODV, Associazione Ex Allievi I.T.C.G. “Carlo Dell’Acqua” – Legnano. Con il patrocinio di Regione Lombardia – Il Consiglio e Città di Legnano.

Registrazione obbligatoria: Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuori-in-trasparenza-1980567523779

Informazioni: associazione@anankefamily.it

Nota – Progetto “La Terapia Sospesa” (donazioni):

IBAN: IT95E0837433240000006604845 – Causale: “Erogazione liberale – Progetto Terapia sospesa”.