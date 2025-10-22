Il Filo di Arianna famiglie adottive aps ha organizzato una serata informativa gratuita e aperta al pubblico dal titolo: Adozione aperta. Il superiore interesse del minore.

Una serata per parlare del rischio giuridico e dell’adozione aperta

La serata sarà giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 21, presso il Palazzo Leone da Perego, situato in via Monsignor Eugenio Gilardelli 10, Legnano.

Cosa si intende davvero per adozione aperta? Quali prospettive stanno emergendo in Italia in proposito? In che modo i giudici orientano le proprie scelte per tutelare il superiore interesse del minore? Cercheranno di rispondere a queste e altre domande in dialogo con la dottoressa Cristina Maggia, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia e dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (A.I.M.M.F.).