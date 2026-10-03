Una serata in ricordo di Giacomo Agrati, storico locale ed ex politico: sarà a San Vittore Olona.

Una serata in ricordo di Giacomo Agrati, storico locale ed ex politico

“Ha voluto bene al suo paese”. Questo il titolo della serata, promossa dall’associazione Alcide De Gasperi di San Vittore Olona, per ricordare Giacomo Agrati, indimenticato storico locale ed ex politico sanvittorese.

Scomparso nel 2020, Agrati è stato sempre un grande appassionato del nostro territorio, San Vittore in primis: innamorato del paese, lo aveva descritto diverse volte con alcuni bellissimi, e famosissimi libri, che erano presto diventati dei veri e propri libri fondamentali per conoscere la storia della zona.

Si tratterà di una serata speciale, completamente dedicata al ricordo di Agrati: appuntamento venerdì 9 ottobre 2026, alle 21, nella sede dell’associazione, in Piazza Italia, a San Vittore Olona.

L’appuntamento

“Agrati ha interpretato ed espresso in molti modi il suo amore per San Vittore e per la sua comunità – ricordano dalla De Gasperi – I mulini, la Cinque Mulini, la Banda, l’Amministrazione comunale, gli affreschi cinquecenteschi dell’Oratorio di Santo Stefano. La sua produzione libraria si è protratta per più di 40 anni. Noi della De Gasperi vogliamo ricordarne la felice e virtuosa stagione di condivisione che l’ha visto partecipe come suo socio fondatore”.

La serata prende spunto dal 25esimo di pubblicazione del libro “Quelli della neve” promossa da Issram “ma vuole guardare oltre il momento meramente celebrativo per essere, nella più autentica interpretazione dello spirito di Giacomo, uno spunto propositivo per nuove iniziative che coinvolgano i gruppi di lavoro di Nerviano, Cerro e San Vittore con cui aveva collaborato” ricordano dalla De Gasperri.

Oltre alla passione per la storia, anche quella per la politica: era stato in Amministrazione comunale quando sindaco era Carmen Colombo Galli, poi candidato sindaco nel 2014, l’esperienza tra le fila dell’opposizione, infine la carica di assessore alla Cultura con il sindaco Marilena Vercesi.