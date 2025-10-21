Una serata di festa per la Cooperativa Csls

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici della Cooperativa in collaborazione con il Lions Club di Lainate, ha visto la partecipazione di lavoratori, volontari e amici della cooperativa

Sabato 18 ottobre la Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà (CSLS) ha celebrato l’anniversario della sede di viale Italia 13 a Lainate con una serata che ha unito festa, cultura e solidarietà.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici della Cooperativa in collaborazione con il Lions Club di Lainate, ha visto la partecipazione di lavoratori, volontari e amici della cooperativa. L’accoglienza si è svolta all’Oratorio di Barbaiana, dove un aperitivo conviviale è stato arricchito dalla presenza dello scrittore e giornalista Francesco Saverio Menichella, che ha accompagnato gli ideatori nel presentare il nuovo progetto dei “Kit emozionali”.

I kit rappresentano un’idea originale che intreccia libri, oggetti evocativi, profumi e tisane, trasformando la lettura in un’esperienza sensoriale e narrativa completa. Un progetto che unisce creatività, inclusione e valore sociale, nato dal lavoro in rete con diverse realtà del territorio. A sostenerlo fin dall’inizio è stato il Gruppo Santelli, mentre la parte artigianale porta la firma del laboratorio Officine Dispari, espressione delle cooperative sociali Il Grappolo e Serena, da anni una presenza significativa nella comunità lainatese.

I prodotti del commercio equo e solidale arrivano invece dalla Cooperativa sociale Variomondo di Limbiate, mentre la Cooperativa sociale CLS di Saronno, attiva come scatolificio, ha realizzato i box contenitori dei kit, personalizzati con la stampa del logo. L’offerta culturale è stata arricchita dal Gusat Store di Castione della Presolana, che ha scelto di affiancare al progetto il volume dedicato ai Mons. Anche il mondo delle imprese non è rimasto indifferente: tra le realtà che hanno apprezzato e deciso di collaborare figura OMTRA, a conferma di come la responsabilità sociale possa tradursi in gesti concreti di vicinanza.

La serata si è conclusa presso l’Auditorium comunale di Lainate con lo spettacolo teatrale “El vestì dell’Adalgisa”, messo in scena dalla compagnia Fil de Fer, che ha conquistato il pubblico con leggerezza e ironia.

Più che un anniversario, l’evento si è trasformato in un’occasione per raccontare come una cooperativa, insieme ad associazioni, imprese e cittadini, possa generare progetti innovativi e inclusivi, capaci di tenere insieme cultura, solidarietà e comunità.