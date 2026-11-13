Una serata di educazione finanziaria per giovani adulti e famiglie

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Una serata per imparare a gestire meglio le proprie risorse economiche, pianificare le spese e affrontare con maggiore consapevolezza le scelte finanziarie della vita quotidiana.

Un incontro di educazione finanziaria

È questo l’obiettivo dell’incontro di educazione finanziaria «Mettere ordine nei propri soldi. Da dove cominciare», promosso dal Comune di Magenta in collaborazione con l’associazione culturale Ragazzi di Magenta, in programma mercoledì 18 novembre alle 21 nella sala consiliare di via Fornaroli 30. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, vedrà come relatrice Adelina Porretti, educatrice finanziaria dell’Aief (Associazione italiana educatori finanziari). Nel corso della serata saranno affrontati temi concreti, dalla gestione del budget personale e familiare al rapporto tra spese e risparmio, dalla distinzione tra bisogni e desideri alla pianificazione delle uscite future e all’importanza di compiere scelte economiche responsabili.

L’assessore alle Politiche giovanili e alla Famiglia Mariarosa Cuciniello sottolinea:

«L’educazione finanziaria non serve a diventare esperti di finanza, ma a realizzare i propri progetti di vita con maggiore consapevolezza, autonomia e serenità. Andare a vivere da soli, gestire il primo stipendio, organizzare un viaggio importante, costruire una famiglia o affrontare un acquisto significativo sono tutti obiettivi che richiedono capacità di pianificazione e una corretta gestione delle proprie risorse economiche».

L’attenzione ai giovani e ai social

Una parte dell’incontro sarà dedicata in particolare ai giovani, che sempre più spesso si avvicinano ai temi economici e finanziari attraverso i social media e le piattaforme digitali.

Cuciniello prosegue:

«Questi strumenti rappresentano certamente un’importante opportunità di informazione, ma senza adeguate conoscenze di base si rischia di affidarsi a fonti non verificate o di interpretare in modo errato consigli e contenuti diffusi online. Per questo riteniamo fondamentale promuovere momenti di approfondimento accessibili e qualificati, capaci di fornire strumenti utili per orientarsi in modo consapevole».

L’appuntamento si inserisce nel percorso che l’Amministrazione comunale dedica alla crescita personale e all’autonomia delle nuove generazioni, riconoscendo nella cultura economica una competenza essenziale.

L’assessore conclude:

«Consideriamo l’educazione finanziaria anche uno strumento di inclusione, emancipazione e pari opportunità. Conoscere il valore del denaro, saper programmare le proprie spese e prendere decisioni consapevoli significa essere più liberi nelle proprie scelte e più preparati ad affrontare con serenità le opportunità e le difficoltà che la vita presenta».

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.