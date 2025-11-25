All’interno della rassegna di eventi per l’Avvento “𝐄̀ 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨? 𝐏𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞”, l’𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗕𝗮𝗿𝗯𝗮𝗿𝗮 𝗠𝗲𝗹𝘇𝗶 di Legnano invita a una serata dedicata allo sguardo che resiste, alla speranza che nasce proprio dove la vita sembra più fragile.
Una serata dedicata alla speranza in attesa dell’Avvento
Sperare significa credere che anche nelle pieghe più buie della realtà possano germogliare possibilità nuove. Significa lasciarsi toccare, lasciarsi cambiare. Significa accogliere testimonianze capaci di restituire profondità, verità e luce.
Appuntamento v𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟖 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓 — 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎.𝟒𝟓 al Teatro dell’Istituto Barbara Melzi di Legnano.
Relatori:
La Provvidenza Onlus – Busto Arsizio
• 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐢𝐞𝐫𝐢, responsabile area educativo-riabilitativa
• 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐋𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐢𝐨, coordinatore area socio-educativa
La Ruota Cooperativa Sociale – Parabiago
• 𝐃𝐨𝐭𝐭. 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐨, responsabile Comunità Socio-sanitaria “Casa Mia” di Nerviano
Fondazione Don Gnocchi – Legnano
• 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐀𝐳𝐳𝐢𝐦𝐨𝐧𝐭𝐢, educatore professionale RSD
Associazione Pane di San Martino
• 𝐃𝐫. 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐆𝐫𝐚𝐬𝐬𝐢, responsabile delegazione
Associazione MeLaGioco
• 𝐃𝐨𝐭𝐭.𝐬𝐬𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐥𝐥𝐨, presidente
Don Mauro Santoro, presidente Consulta diocesana ambrosiana “Comunità cristiana e disabilità – O tutti o nessuno”
Una serata per fermarsi, ascoltare, lasciarsi attraversare da parole che curano e da storie che mostrano come la speranza sia un bene fragile ma possibile. Un bene da custodire insieme.