Una seduta di Consiglio ricca di spunti

Sostenibilità

Tra le variazioni di bilancio lo studio di fattibilità su una nuova pista ciclabile

Nell’ultimo Consiglio comunale di Gudo Visconti , la seduta si è svolta la scorsa settimana, si sono votate alcune variazioni di bilancio, tra cui l’assoggettamento di risorse relative ad uno studio di pre fattibilità per la realizzazione di una pista ciclabile che unisca il territorio di Gudo Visconti a Vigano (Gaggiano) , ovvero da e per Milano.

Altre variazioni di bilancio

Tra le altre barioni un incarico per una progettazione che preveda la ristrutturazione e l’ampliamento del cimitero comunale; uno studio di un agronomo per indagare lo stato di salute delle piante in paese; risorse per ripristinare alberi abbattuti dal meteo o morti per naturale decorso; soldi per il ripristino dei passaggi pedonali nei parchi Avis e Giovanni XXIII; risorse per la sostituzione delle luci sulle torri faro al campo sportivo; risorse per la ristrutturazione di una porzione del tetto della scuola primaria; denaro per l’ acquisto attrezzature per eventi/feste; soldi per le potature, più altre risorse per le manutenzioni generali. Il punto è passato con 8 voti favorevoli e 1 astenuto.

Per le future generazioni

Per quanto riguarda la pista ciclabile, si tratta di un progetto di grande sostenibilità per favorire la mobilità dolce e ridurre l’impatto dell’inquinamento della auto e arricchir la rete di pista ciclabili che valorizzano il territorio.