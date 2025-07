Una scelta di responsabilità per difendere il territorio

Sicurezza

Una posizione non contro qualcuno, ma a favore di qualcosa: del rispetto istituzionale

In relazione al recesso dalla convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia locale con il Comune di Ozzero, che si è votata lunedì sera in Consiglio Comunale, il gruppo di Fratelli d'Italia di Abbiategrasso ha deciso di astenersi alla votazione. Il punto è passato con 15 voti favorevoli e 9 astenuti.

La spaccatura più dolorosa è quelle che si è creata nella maggioranza, con l’astensione di Fratelli d’Italia. Fratelli d’Italia ha scelto con senso di responsabilità di non partecipare alla votazione relativa al recesso dalla convenzione con il Comune di Ozzero per la gestione associata della Polizia Locale.

Per rispetto istituzionale

“Una scelta non contro qualcuno, ma a favore di qualcosa: del rispetto istituzionale, della cooperazione tra Comuni e della tutela della sicurezza del territorio abbiatense – spiega il presidente di Fratelli d’Italia Circolo di Abbiategrasso Corrado Bagnaschi - Questa convenzione, in vigore dal 2012, rappresentava un esempio concreto di collaborazione tra enti locali, reso ancora più importante dal fatto che si trattava di un Comune confinante, con cui esiste da sempre un rapporto di vicinanza e solidarietà. Per questo, se davvero esisteva un’intesa per porre fine a questo percorso comune, riteniamo che la strada più giusta fosse quella della risoluzione consensuale e non quella del recesso unilaterale. Non possiamo accettare che un Comune vicino venga lasciato completamente senza presidio di Polizia Locale, in un momento in cui sicurezza, presenza sul territorio e rete tra istituzioni dovrebbero essere rafforzate, non indebolite”.

Abbiategrasso punto di riferimento per il territorio

Abbiategrasso ha il dovere di essere punto di riferimento per i Comuni limitrofi, non solo per dimensioni, ma per spirito di servizio e responsabilità.