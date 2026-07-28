Una raccolta fondi per sostenere il Palio di Abbiategrasso

Una tradizione che non può finire. Mezzo secolo di storia della città di Abbiategrasso raccontato attraverso le sfide delle contrade in campo.

Il 20 settembre la sfida

Il 20 settembre 2026 Abbiategrasso tornerà a colorarsi con i vessilli delle contrade, a vibrare al rullare dei tamburi e a vivere l’emozione unica del 47° Palio di San Pietro.

Un appuntamento che elettrizza tutta la comunità una tradizione che si tramanda da quasi mezzo secolo. Il Palio non è una semplice ricorrenza: è l’anima di Abbiategrasso. È la memoria storica che prende vita, è la passione dei volontari che lavorano tutto l’anno dietro le quinte, è la gioia dei bambini di fronte al corteo storico e l’orgoglio di una comunità intera che si ritrova nelle sue piazze.

In una fase storica molto complicata è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare gli Amici del Palio di San Pietro e sostenere questa manifestazione.

L’appello on line

Per rendere questa 47ª edizione indimenticabile, accogliente e sicura per tutti, è stata lanciata questa raccolta fondi per l’associazione “Amici del Palio di San Pietro”.

“Ci aspettiamo un aiuto concreto e caloroso da parte di tutti coloro che amano il Palio, il nostro territorio e le sue storiche radici. Il Palio vive solo se la comunità lo sostiene: anche un piccolo gesto fa una grandissima differenza! Che si tratti di una donazione anche pari al costo di un caffè ogni singolo euro ci aiuta ad avvicinarci al traguardo- sottolineano dall’associazione – La nostra tradizione vive grazie a chi la custodisce. Fai correre la storia di Abbiategrasso insieme a noi!”.

Una scelta dettata anche dalla situazione attuale ci spiega il presidente dell’associazione Amici del Palio di San Pietro Tiziano Perversi:

“Prima c’erano molti Commerciati che ci aiutavano, ma ora molti di loro anno abbassato le serrande, chiuso i negozi, e noi siamo un po’ in affanno. Mi sono incontrato con il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Bottene e a lui gli è venuta l’idea di fare una raccolta fondi”.

Per mandare avanti una tradizione chi volesse effettuare una donazioni può farlo al seguente link : https://gofund.me/47cb721de