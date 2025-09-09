Una raccolta fondi per l’acquisto della seconda ambulanza veterinaria

Nei giorni scorsi le associazioni Pet Service O.d.V. – Ambulanze Veterinarie e Fare Verde hanno organizzato a Parabiago la manifestazione “Aperizampa” che è servita ad illustrare il progetto di ambulanze veterinarie e raccogliere fondi per l’acquisto di un secondo mezzo.
I protagonisti dell’aperitivo dedicato agli animali
Alla manifestazione hanno partecipato il presidente di Fare Verde Milano Giovanni Alfieri, Teodora Comerio, medico veterinario, il consigliere comunale Giuliano Polito e il presidente di “Pet Service” O.d.V. nonché istruttore di primo soccorso animali Antonio Puccia.
Le parole di Alfieri
Il presidente di Fare Verde Milano Giovanni Alfieri ha dichiarato:
“Fare Verde è al fianco di “Pet Service” O.d.V. in questo importante progetto. Siamo molto felici di quanto fatto oggi e garantiamo il massimo supporto agli amici di “Pet Service” O.d.V.” nell’ambito di una lunga e proficua collaborazione.”.
Il commento del presidente di Pet service Puccia
Il presidente di “Pet Service” O.d.V. Antonio Puccia ha aggiunto:
“La fantastica manifestazione di oggi è, per noi, solo un punto di partenza: abbiamo fatto dimostrazioni, illustrato il nostro progetto, raccolto fondi per l’acquisto di un secondo mezzo e anche trovato qualche nuovo volontario. Desideriamo ringraziare tutti gli intervenuti, il Presidente di Fare Verde Giovanni Alfieri, la Dott.ssa Teodora Comerio, il Consigliere Comunale Giuliano Polito e tutti i nostri volontari e tutta la cittadinanza presente”.
La conclusione di Polito
Il consigliere Polito ha concluso:
“Le associazioni sono il cuore pulsante di Parabiago, un cuore che batte per tutta la nostra Città in tutte le manifestazioni come queste. Grazie al Presidente di “Pet Service” O.d.V. Antonio Puccia, al Presidente di Fare Verde Milano Giovanni Alfieri e a tutti i volontari per il loro impegno disinteressato e gratuito al servizio della nostra Comunità cittadina.”.