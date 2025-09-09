Una raccolta fondi per l’acquisto della seconda ambulanza veterinaria

Successo per Aperizampa, organizzato dalle associazioni Pet service Odv e Fare verde e servito a illustrare il progetto di ambulanze veterinarie avviato a Parabiago da alcuni mesi

Nei giorni scorsi le associazioni Pet Service O.d.V. – Ambulanze Veterinarie e Fare Verde hanno organizzato a Parabiago la manifestazione “Aperizampa” che è servita ad illustrare il progetto di ambulanze veterinarie e raccogliere fondi per l’acquisto di un secondo mezzo.

I protagonisti dell’aperitivo dedicato agli animali

Alla manifestazione hanno partecipato il presidente di Fare Verde Milano Giovanni Alfieri, Teodora Comerio, medico veterinario, il consigliere comunale Giuliano Polito e il presidente di “Pet Service” O.d.V. nonché istruttore di primo soccorso animali Antonio Puccia.

Le parole di Alfieri

Il presidente di Fare Verde Milano Giovanni Alfieri ha dichiarato:

“Fare Verde è al fianco di “Pet Service” O.d.V. in questo importante progetto. Siamo molto felici di quanto fatto oggi e garantiamo il massimo supporto agli amici di “Pet Service” O.d.V.” nell’ambito di una lunga e proficua collaborazione.”.

Il commento del presidente di Pet service Puccia

Il presidente di “Pet Service” O.d.V. Antonio Puccia ha aggiunto:

“La fantastica manifestazione di oggi è, per noi, solo un punto di partenza: abbiamo fatto dimostrazioni, illustrato il nostro progetto, raccolto fondi per l’acquisto di un secondo mezzo e anche trovato qualche nuovo volontario. Desideriamo ringraziare tutti gli intervenuti, il Presidente di Fare Verde Giovanni Alfieri, la Dott.ssa Teodora Comerio, il Consigliere Comunale Giuliano Polito e tutti i nostri volontari e tutta la cittadinanza presente”.

La conclusione di Polito

Il consigliere Polito ha concluso: