Una pedalata da Sedriano a Bernate per l'acqua

Una pedalata da Sedriano a Bernate Ticino per l’acqua. E' quanto è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 22 marzo 2023.

La pedalata per l'acqua

Alunni, docenti e famiglie della scuola media Pirandello di Sedriano hanno promosso per oggi, mercoledì 22 marzo - Giornta mondiale dell'acqua -, la mobilità sostenibile contro il cambiamento climatico. Insieme a loro anche i Comuni di Sedriano e Bernate, diverse associazioni ambientaliste e legate al mondo dell’attivismo e del ciclismo.

Tutti in sella!

La partenza in bici è stata alle 8 dal plesso di via Rogerio da Sedriano e l’arrivo a Bernate alle 10.30. Dopo una sosta di un’ora per la merenda, la visita alle opere dell’artista Pierangelo Russo e un flash mob, i partecipanti rientreranno a Sedriano per le 14.