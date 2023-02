Partenza della Milano-Sanremo da Abbiategrasso: "Un risultato importante"

C'è grande soddisfazione e orgoglio da parte degli amministratori di Abbiategrasso e del comitato organizzatore per la partenza della Milano-Sanremo 2023 proprio dal territorio cittadino.

La Milano Sanremo parte da Abbiategrasso

Dopo aver ospitato ben due partenze ufficiali di tappa del Giro d’Italia nel 2018 e 2021 e quella sostitutiva della prevista poi annullata di Morbegno nel 2020, ed una tappa nel 2006 del Giro Donne, Abbiategrasso ritorna protagonista del ciclismo professionistico con una prima volta storica che vedrà la classicissima Milano-Sanremo partire dal centro cittadino abbiatense e non da Milano.

L'edizione 114 della "Classicissima", organizzata da RCS Sport in programma sabato 18 marzo, dopo il

via da Abbiategrasso ritornerà sul percorso classico a partire dal km 30 nell'abitato di Pavia, dopo aver

costeggiato il Naviglio Grande e le campagne del Ticino. Non solo Abbiategrasso, ma tutto il territorio

dell’abbiatense della provincia di Milano verso Pavia sarà interessato dalla gara, che attraverserà i

territori di Ozzero, Morimondo, Besate e Motta Visconti.

La grande passione per il ciclismo

Abbiategrasso conferma la passione per la bicicletta, punto di riferimento ciclistico della zona ovest

milanese, trasversalmente con la passione di tanti atleti e appassionati delle due ruote, una “storia

pedalata” che parte con le prime “competizioni su biciclo” datate fine 1800, che continua fino ad oggi con

il Velosport Abbiategrasso, che dal 1948 è tesserato alla FCI e che quest’anno celebra il 75° di

fondazione.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Cesare Nai ha aderito sin dall’inizio e con entusiasmo

all’iniziativa, proposta dal Comitato tappa Abbiategrasso coinvolto nel progetto dal direttore del Giro

Mauro Vegni, responsabile Rcs Sport per il ciclismo.

I commenti al risultato ottenuto

Cesare Nai - Sindaco Abbiategrasso ha affermato:

“Un risultato davvero importante per Abbiategrasso e il territorio. Appena abbiamo saputo della possibilità di una nuova partenza della ”classicissima”, ci siamo resi subito disponibili ad ospitarla ad Abbiategrasso. Si è svolto tutto molto in fretta, ma in poco tempo abbiamo avuto la conferma ufficiale da RCS che ringrazio per aver scelto la nostra città. Dopo 114 anni la Milano Sanremo cambia percorso e parte da Abbiategrasso, un evento storico che ci riempie di orgoglio. Dopo tre partenze del Giro d’Italia dalla nostra città abbiamo dato prova della capacità organizzativa di tutto l’apparato comunale al quale va il mio sentito apprezzamento per l’impegno profuso nelle passate edizioni e per lo spirito da subito positivo e collaborativo nell’affrontare questa nuova sfida”.

Grande soddisfazione anche per Beatrice Poggi - vice Sindaco e assessore allo sport:

“Amministrazione Comunale, Comitato tappa, commercianti, cittadini, questo è stato il punto vincente delle edizioni passate del Giro d’Italia. Sono stati momenti storici per la nostra città che ha saputo accogliere al meglio atleti e turisti. Abbiategrasso è una città viva, bella, ricca di monumenti e di storia in cui prevalgono i rapporti umani. Questo è ciò che è emerso a chi ha vissuto quelle giornate emozionanti. Dobbiamo cogliere quest’occasione importante per far conoscere sempre più il nostro territorio. La Milano Sanremo partirà da Abbiategrasso per poi proseguire verso Pavia passando da Morimondo, Besate, Motta Visconti, il nostro bellissimo paesaggio potrà essere conosciuto in tutto il mondo. Tutte le volte che faccio quel tratto di strada non riesco a non cogliere la bellezza e l’armonia della natura”.

Ha commentato il risultato anche il Comitato Tappa Abbiategrasso - Paolo Oldani (vice presidente) ed Andrea Ruboni (coordinatore)