“Una passeggiata nella prevenzione” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà sabato 17 maggio, a partire dalle ore 9, a Legnano, in piazza San Magno.

Una passeggiata nella prevenzione con l'Asst Ovest Milanese

L’ASST Ovest Milanese, con i suoi specialisti, propone un viaggio “alla scoperta dei segreti del Colon e delle sue patologie più comuni, attraverso un gonfiabile gigante che è una fedele rappresentazione dell’organo.

L’evento, coordinato dal Dipartimento Chirurgico diretto dal dott. Gianandrea Baldazzi, si avvale del patrocinio della Città di Legnano e della collaborazione con la Fondazione degli Ospedali e di Famiglia Legnanese, e di altre realtà associative locali e nazionali.

Screening di controllo e informazioni

Al termine della visita all’interno dell’impianto gonfiabile, ci sarà la possibilità di ricevere tutte le indicazioni necessarie per prenotare direttamente lo screening di controllo, per le categorie di cittadini previste dalla campagna di prevenzione messa in atto da Regione Lombardia.