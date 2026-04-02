Nei reparti pediatrici, i volontari hanno consegnato uova di Pasqua ai bambini ricoverati, regalando momenti di gioia e spensieratezza

Una Pasqua all’insegna della solidarietà e della vicinanza concreta alle persone più fragili. L’associazione Volti Ambrosiani ha promosso e realizzato una serie di iniziative benefiche che hanno coinvolto i reparti pediatrici degli ospedali di Legnano e Magenta, la RSA Villa Arcadia di Bareggio e l’associazione Fata Onlus.

Una pasqua solidale con l’associazione Volti ambrosiani

Nei reparti pediatrici, i volontari hanno consegnato uova di Pasqua ai bambini ricoverati, regalando momenti di gioia e spensieratezza. L’iniziativa è proseguita anche sul territorio, con la distribuzione di uova e dolci agli ospiti della RSA Villa Arcadia e ai beneficiari seguiti da Fata Onlus.

“Un piccolo gesto può fare una grande differenza – spiegano da Volti Ambrosiani –. Portare un sorriso, soprattutto nei momenti di difficoltà, è il senso più autentico di queste iniziative”.

I ringraziamenti a tutti i partecipanti

L’associazione desidera ringraziare gli ospedali di Legnano e Magenta per l’accoglienza e la disponibilità, il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese, Laurelli, per il supporto, la madrina dell’evento Silvia Scurati per la presenza e la sensibilità dimostrata, e tutti coloro che hanno contribuito con donazioni di uova e dolci, rendendo possibile la realizzazione dell’iniziativa.

Un lavoro di squadra che testimonia l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini per costruire una comunità sempre più attenta e solidale.