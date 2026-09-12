Una palestra a cielo aperto nel centro città

Una città che si mette in movimento, una piazza dello sport aperta a tutti e un’occasione per conoscere da vicino le numerose realtà sportive del territorio. È questo lo spirito della 16esima edizione di Sport Show, in programma sabato 12 settembre 2026, dalle 14 nelle aree intorno al Castello Visconteo di Abbiategrasso.

Lo sport tra i cittadini

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Abbiategrasso in collaborazione con la Consulta Sport e vedrà protagoniste le associazioni sportive cittadine, che durante il pomeriggio presenteranno le proprie discipline attraverso esibizioni, dimostrazioni atletiche e punti informativi. Una manifestazione che, anno dopo anno, rappresenta un appuntamento importante per la città e che offre a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini l’opportunità di avvicinarsi allo sport, conoscere nuove discipline e incontrare le associazioni che durante tutto l’anno lavorano per promuovere attività, partecipazione e aggregazione.

«Sport Show è ormai un appuntamento importante per la nostra città – sottolinea il presidente della Consulta Sport, Claudio Vai – perché offre l’opportunità di portare lo sport tra i cittadini e di valorizzare il lavoro quotidiano delle tante associazioni presenti sul territorio. Dietro ogni disciplina ci sono atleti, tecnici, dirigenti, volontari e famiglie che dedicano tempo, passione e impegno alla crescita sportiva e personale, soprattutto dei nostri giovani. La 16ª edizione vuole essere una vera giornata di sport e di partecipazione, aperta a tutta la cittadinanza. Sarà possibile assistere alle esibizioni, conoscere le diverse discipline e avvicinarsi alle associazioni, magari scoprendo anche una nuova passione. Lo sport ha un ruolo importante nella vita di una comunità: favorisce il benessere, insegna il rispetto delle regole e degli altri e crea occasioni di aggregazione. Ringrazio tutte le associazioni che hanno aderito a questa edizione e tutti coloro che, con il loro impegno, contribuiscono a rendere Sport Show una giornata significativa per Abbiategrasso».

La passione diventa partecipazione

La presenza di una così ampia rappresentanza del mondo sportivo cittadino testimonia la ricchezza e la vitalità dell’associazionismo sportivo di Abbiategrasso, che offre opportunità e percorsi per persone di tutte le età e con interessi differenti. Una festa dello sport aperta alla città. Sport Show non sarà soltanto un momento dedicato alle esibizioni, ma una vera occasione di incontro e partecipazione. Chi già pratica sport potrà incontrare le associazioni e conoscere nuove realtà; chi invece non ha ancora trovato la propria disciplina potrà scoprire nuove opportunità e lasciarsi incuriosire dalle numerose attività proposte. Particolare attenzione sarà rivolta alle famiglie e ai più giovani, perché avvicinarsi allo sport significa anche costruire occasioni di socialità, sviluppare nuove competenze e condividere esperienze positive. Una giornata nella quale lo sport incontra la città, le associazioni incontrano i cittadini e la passione diventa partecipazione.

Le associazioni protagoniste della manifestazione saranno: Abbiategrasso Rugby Club Asd; Asd Ala Atletica Leggera Abbiategrasso, Aquamore, Aurora Osgb, Centro Sportivo Europa Asd; Asd Jissen Dojo Karate, Asd Judo Kodokan Abbiategrasso; Asd Yoshitaka; Asd La Danza; Asd Oratorio San Gaetano, Asd Parco del Ticino, Pro Volley Asd, Asd Qwanqido Quang Trung; Tennis Center Abbiategrasso Asd, Tennis Club Boschetto Asd, U.S. San Giovanni Bosco A.D.; Asd Virtus Abbiate e Ozzero; Asd Dalì Studio e Ate Associazione Culturale Abbiatense.