Una nuova via nel nome di Maria Vignati

Una nuova via di San Giorgio su Legnano porterà il nome di Maria Vignati. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale. Motivo? «E’ stata una persona meritevole in virtù del proprio impegno caritatevole».



Il senso dell'iniziativa

Una nuova via a nome di Maria Vignati. Durante il Consiglio comunale di mercoledì 6 marzo, la Giunta comunale ha deciso di intitolare una nuova via in ricordo di Maria Vignati.

«Considerato che si rende necessario procedere all’intitolazione di nuova pubblica strada di collegamento, in continuità con via Forlì, posta tra via Ragazzi del ‘99 e la rotatoria di via del Campaccio, al fine di poter identificare detto collegamento viabilistico; è volontà dell’Amministrazione Comunale proporre il nome di Via Maria Vignati in quanto persona meritevole per il proprio impegno caritatevole» riporta la delibera della Giunta comunale.

Il ricordo del sindaco Ruggeri

«Tanti anni fa lei girava con un risciò per il paese a raccogliere la carta e il metallo. Lei è stata promotrice della raccolta differenziata. – racconta il sindaco Claudio Ruggeri – I soldi che raccoglieva li dava alla chiesa o all’associazione “Mani tese”. Il fatto di intitolare quella via a lei ha una valenza evocativa della sua figura: lì c’è il nostro centro di raccolta rifiuti. È sicuramente una bella figura da ricordare, inoltre, abbiamo iniziato a intitolare le vie con i nomi di figure femminili».

Gli altri aneddoti sulla sua vita