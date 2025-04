Dall'8 aprile è attiva la nuova sede di erogazione dello screening HPV a Rho.

Una nuova sede per lo screening Hpv

I locali sono quelli messi a disposizione dalla Farmacia Comunale di Rho, in sostituzione di quelli di via Cadorna 6 e l’attività viene erogata dalle ostetriche dei consultori dell’ASST Rhodense. Grazie ad un accordo tra ASST Rhodense e l’Azienda Speciale Farmacie Comunali di Rho, infatti, sarà possibile effettuare lo screening HPV negli spazi annessi alla Farmacia Comunale di Rho, sita in Corso Europa n.219 (con accesso esclusivo da Via De Raude, 25).

Il servizio sarà erogato per 3 giorni settimanali: martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 16.

Potranno accedere al servizio tutte le donne rientranti nel target individuato da ATS che hanno ricevuto convocazione tramite lettera o in seguito ad accesso telefonico diretto, mediante il numero verde 800255155