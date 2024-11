Il rilascio e il rinnovo delle esenzioni nell'Asst Rhodense sono ora gestiti esclusivamente dai CUP (Centri Unici di Prenotazione), con l’obiettivo di ottimizzare i servizi offerti al cittadino.

Una nuova organizzazione all'asst Rhodense per il rinnovo e il rilascio delle esenzioni

Questa nuova organizzazione garantisce un unico punto di accesso sia per la registrazione delle esenzioni che per la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali.

PUNTI DI ACCESSO E ORARI

Di seguito, i punti CUP disponibili sul territorio e i relativi orari di accesso:

CUP Presidio di Garbagnate

• Lunedì - Venerdì: 08:00 - 18:30

• Sabato: 09:00 - 12:00

CUP Presidio di Rho

• Lunedì - Venerdì: 08:00 - 16:00

CUP Presidio di Bollate

• Lunedì e Venerdì: 08:00 - 16:00

• Martedì, Mercoledì e Giovedì: 08:00 - 18:30

• Sabato: 09:00 - 12:00

CUP Poliambulatorio di Paderno Dugnano

• Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 10:30 - 12:30

• Martedì e Giovedì: 08:00 - 12:30

• Giovedì (pomeriggio): 13:30 - 16:00

ECCEZIONE: TERRITORIO DI CORSICO

Per i residenti del territorio corsichese, il rilascio e il rinnovo delle esenzioni continueranno a essere gestiti dal Servizio di Scelta e Revoca, con le seguenti modalità:

• Via Marzabotto, 12

• Lunedì - Venerdì: 08:45 - 12:30

• Martedì anche: 13:30 - 15:45

• Via dei Lavoratori, 42

• Giovedì: 13:45 - 15:45

(Accesso solo su appuntamento, scrivendo a: scelta.revoca.vialavoratori@asst-rhodense.it)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori dettagli o chiarimenti, si invita a contattare il CUP più vicino o gli uffici territoriali competenti.