Ubriaco alla guida percorre 10 chilometri in contromano in autostrada

Ubriaco ha percorso dieci chilometri contromano sull'autostrada A8. E' accaduto la notte scorsa, dove le pattuglie della polizia stradale di Busto Arsizio sono intervenute a seguito di una segnalazione pervenuta dal centro operativo autostradale di Milano.

Il veicolo fermato alla barriera di Milano Nord nel Comune di Rho

Gli agenti hanno rintracciato e fermato in condizioni di sicurezza il veicolo alla barriera autostradale Milano Nord, all'altezza del Comune di Rho, che aveva percorso circa 10 chilometri in contromano, senza fortunatamente cagionare incidenti.

Alla guida un finanziere con sintomi riconducibili allo stato di ebbrezza alcolica

Si è quindi proceduto al controllo del conducente che, da subito, ha mostrato evidenti sintomi riconducibili allo stato di ebbrezza alcolica. L'uomo è risultato essere un militare della guardia di finanza in servizio in provincia di Varese.

Aveva un tasso alcolico superiore di oltre tre volte al limite consentito

Sottoposto a test con etilometro, è emerso che aveva un tasso alcolico superiore di oltre tre volte al limite consentito. Il militare è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria milanese per guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente immediato ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo. L'uomo fortunatamente non ha causato nessun incidente.