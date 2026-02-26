Il Comune di Dairago intraprende un importante percorso verso sostenibilità e innovazione. È stato siglato il contratto di concessione per la riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, tra l’Amministrazione Comunale di Dairago e A2A Illuminazione Pubblica.

Una nuova illuminazione per il comune di Dairago

L’affidamento del servizio, dal valore di oltre 3,1 milioni di euro in 20 anni, prevede investimenti per circa 1,1 milioni di euro e l’installazione di 1.200 nuove luci a LED. Le soluzioni adottate garantiranno benefici significativi sia dal punto di vista ambientale che economico. Gli impianti saranno alimentati esclusivamente da energia prodotta da fonti rinnovabili e, grazie alla riqualificazione e all’efficientamento con luci a LED, il consumo energetico del Comune si ridurrà del 78%, portando a rilevanti vantaggi ambientali. Ogni anno, grazie a questa nuova illuminazione, verranno risparmiate 80 Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) e sarà evitata l’emissione di circa 228 tonnellate di CO2.

Nel dettaglio, il progetto prevede la riqualificazione, la sostituzione o la nuova installazione di 323 tra pali e sostegni oltre alla sostituzione di circa 23.000 metri di cavi. Sono inoltre pianificati interventi di razionalizzazione degli impianti e l’installazione di nuovi quadri di controllo, progettati per garantire una protezione efficace delle infrastrutture e tempi di ripristino rapidi in caso di guasto. Questi obiettivi saranno raggiunti anche grazie all’implementazione di sistemi di telecontrollo, sia a livello di quadri elettrici sia punto-punto sui singoli apparecchi di illuminazione, assicurando così una gestione più efficiente e affidabile dell’intera rete.

La modulazione dell’intensità della luce

Il progetto prevede inoltre il monitoraggio in tempo reale delle condizioni del traffico tramite telecamere TAI, che consentiranno di modulare dinamicamente il flusso luminoso delle lampade in funzione delle effettive esigenze viabilistiche, ottimizzando così i consumi energetici e incrementando la sicurezza stradale.

È altresì prevista la realizzazione dell’illuminazione architettonica di Palazzo Camaoon, della Chiesa di San Genesio e del Santuario della Madonna in Campagna.

In un’ottica di sviluppo urbano intelligente, sostenibile e connesso, il progetto integra infrastrutture fisiche e piattaforme digitali. Accanto al potenziamento dell’illuminazione pubblica, è prevista la fornitura e l’installazione di due stazioni di ricarica per veicoli elettrici “City Plug”, di un pannello a messaggio variabile e di una centralina per il monitoraggio meteorologico. Il progetto prevede l’implementazione di sistemi di digital twin urbano, in grado di rappresentare digitalmente e monitorare in tempo reale gli asset infrastrutturali del Comune. Sono inoltre programmati interventi su sette attraversamenti pedonali, con l’installazione di nuovi sistemi di illuminazione smart dotati di sensori di presenza, pensati per aumentare visibilità e sicurezza dei pedoni.

Le parole del sindaco Rolfi

“La firma del contratto con A2A Illuminazione Pubblica rappresenta la conclusione di una fase istruttoria articolata e complessa sia per il valore economico degli investimenti, che per la pluralità degli interventi previsti – dichiara Paola Rolfi, Sindaco del Comune di Dairago –. Sono molto soddisfatta di questo risultato che permetterà di potenziare e rinnovare l’illuminazione pubblica comunale, sostituendo totalmente quella attuale ormai obsoleta e scadente. Questo intervento si colloca nel solco dell’azione comunale volta a promuovere nella nostra comunità uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Oltre ai vantaggi economici e alla riduzione dei consumi, le azioni previste, grazie anche all’utilizzo di moderne tecnologie, contribuiranno a rendere le strade e gli attraversamenti pedonali più sicuri, a creare spazi urbani più accoglienti, a valorizzare il nostro patrimonio storico-culturale, obiettivi importanti per un comune smart, attento all’ambiente, alla sicurezza e alla vivibilità”.

“Per noi di A2A Illuminazione Pubblica, ogni nuovo progetto rappresenta un’opportunità di innovazione e sostenibilità, consentendoci di intervenire con interventi di riqualificazione energetica e di potenziamento delle infrastrutture pubbliche. Questi interventi producono benefici immediati sui consumi ed effetti duraturi sui territori, contribuendo a creare ambienti più efficienti, sicuri e resilienti. Investiamo in tecnologie all’avanguardia per promuovere l’uso di energie rinnovabili, ridurre le emissioni e migliorare la qualità della vita delle comunità in cui operiamo. La nostra missione è supportare le Amministrazioni Comunali nello sviluppo di città più intelligenti, sostenibili e inclusive, offrendo soluzioni integrate che vanno oltre l’illuminazione, favorendo una trasformazione digitale e ambientale responsabile. Operare in oltre 70 Comuni italiani e, da oggi, anche a Dairago, ci conferma come partner affidabile e strategico, impegnato a guidare la crescita e il benessere delle comunità locali, con un approccio orientato all’innovazione e alla collaborazione”, dichiara Federico Mauri, Direttore generale di A2A Illuminazione Pubblica.

A2A Illuminazione Pubblica opera, ad oggi, in una settantina di Comuni a livello nazionale, a partire dalle piazze storiche di Milano, Brescia, Bergamo e gestisce oltre 400mila punti luce, oltre a illuminare più di 130 siti culturali e architettonici.