Una nuova ambulanza per l'Azzurra soccorso

Nuova ambulanza per l’associazione Azzurra Soccorso che ha sede a Cuggiono. L'acquisto è frutto delle ricerche dei volontari che si sono mobilitati dopo l'incidente verificatosi due anni fa e che aveva costretto ai box un altro mezzo della flotta.

L'incidente ai danni del mezzo dedicato ai servizi secondari

Nell’agosto dello scorso anno una delle due ambulanze dell’associazione Azzurra soccorso di Cuggiono era stata coinvolta in un incidente stradale. L’impatto era stato abbastanza violento e i danni subiti notevoli, di conseguenza non è stato più possibile utilizzare il mezzo per nessun tipo di servizio. Unica soluzione sostituire l’ambulanza, in quanto il mezzo incidentato era quello adibito ai servizi sportivi, manifestazioni e in particolar modo ai trasporti secondari, rivolti alla popolazione, utilizzato soprattutto nelle ore diurne per i cittadini di Cuggiono. L’altra ambulanza è per il servizio 118 a chiamata.

La mobilitazione dei volontari

I volontari di Azzurra Soccorso si sono quindi attivati e hanno trovato e acquistato una nuova ambulanza dedicata ai trasporti secondari. Lo sforzo economico non è da poco, va versato un importo fisso mensile. Tutti possono aiutare i volontari contribuendo al pagamento della nuova ambulanza attraverso donazioni: Iban IT81N0503433061000000061322 intestato a Azzurra Soccorso Odv, causale: Aiuto chiamate l’ambulanza.