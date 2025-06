Dal 14 al 29 giugno 2025 alle Gallerie Cantoni di Legnano la mostra di Amnesty international dedicata al diritto di protesta.

Una mostra per difendere il diritto di protesta

Amnesty international Italia ha realizzato, con il supporto organizzativo del Comune di Legnano, la mostra fotografica nell’ambito della campagna globale “Proteggo la protesta” lanciata nel 2022 con lo scopo di informare sulle violazioni al Diritto di espressione e di libera opinione che avvengono in tutto il mondo e di sensibilizzare la società civile su quanto sia importante contrastare la repressione messa in atto dai governi e di proteggere attiviste e attivisti che si battono per il rispetto di questo fondamentale diritto umano.

La mostra è composta da 18 pannelli fotografici con immagini di manifestazioni pacifiche di dissenso avvenute in diversi paesi del mondo con l’obiettivo comune di difendere la libertà di espressione.

Le attiviste e gli attivisti del gruppo locale saranno presenti per dare informazioni dettagliate delle immagini esposte a due appuntamenti – sabato 14 giugno alle ore 11,00 sabato 21 giugno alle 17.00-.