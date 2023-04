Una mostra fotografica per commemorare il 25 aprile

In occasione della festa di Liberazione del 25 aprile l'Anpi di Abbiategrasso ha realizzato una mostra fotografica “Iris e le altre, le 19 partigiane decorate con la Medaglia d’Oro al Valor Militare”, presso la Sala Consiliare Castello di Abbiategrasso, nei giorni 22-23-24-25 Aprile 2023, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 presso la Sala Consiliare Castello di Abbiategrasso (24 e 25 solo al pomeriggio).

Una mostra per il 25 aprile

La mostra racconta la storia di 19 giovani donne che in luoghi e circostanze diverse furono accomunate dall'aver perso la vita tra violenze indicibili, quasi sempre dopo essere state catturate, mentre combattevano armi in pugno per la libertà del nostro paese, per far cessare la guerra e per una maggiore giustizia sociale.

Ricordiamo a tutti di partecipare numerosi anche alla Corteo per il 25 Aprile che partirà da P.zza Marconi ad Abbiategrasso con ritrovo alle 9.15.