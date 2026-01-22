Il 20 gennaio 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto che dà corso legale alla moneta celebrativa in argento dedicata alla Battaglia di Legnano, in occasione dell’850° anniversario dello storico evento del 29 maggio 1176.

Una moneta celebrativa in occasione dell’850° anniversario della Battaglia di Legnano

Il provvedimento approva il tipo di moneta, definendone le caratteristiche tecniche e artistiche, nonché le immagini che ne compongono il dritto, raffigurante la Battaglia di Legnano, e il rovescio, con la composizione simbolica prevista dal progetto approvato.

Le impronte ufficiali saranno conservate presso l’Archivio Centrale dello Stato, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

I dettagli artistici e valoriali della moneta, insieme con materiale inedito del Poligrafico e della Zecca di Stato, saranno illustrati nel corso della conferenza stampa in programma il prossimo 28 gennaio. Verrà così presentato il significato culturale e simbolico dell’emissione, inserita nel più ampio programma delle celebrazioni per l’850° anniversario della Battaglia di Legnano.