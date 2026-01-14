Una moneta celebrativa in argento per l’850esimo anniversario della Battaglia di Legnano

I dettagli artistici e simbolici saranno illustrati in occasione della presentazione ufficiale, prevista per mercoledì 28 gennaio.

Una moneta in argento per celebrare l’850esimo anniversario della Battaglia di Legnano

Ad autorizzarne l’emissione, con un provvedimento ufficiale, è stato il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il decreto, adottato dal Dipartimento dell’Economia a seguito del parere favorevole della Commissione permanente tecnico-artistica per l’esame dei conii, sancisce l’ingresso della Battaglia di Legnano tra le celebrazioni numismatiche ufficiali della Repubblica Italiana, riconoscendone il valore storico, identitario e simbolico a livello nazionale.

Il presidente della Fondazione Palio di Legnano Luca Roveda spiega:

“Il risultato è frutto di un lavoro congiunto e coordinato tra la Fondazione Palio di Legnano, il Collegio dei Capitani e delle Contrade e le istituzioni coinvolte nel percorso di valorizzazione dell’850esimo anniversario. Un’azione corale che ha consentito di tradurre un patrimonio storico e simbolico in un riconoscimento formale dello Stato. In questo contesto, un contributo determinante è stato fornito dall’intervento del vice Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade, Jody Testa, il cui impegno ha accompagnato e sostenuto il percorso istituzionale che ha condotto all’autorizzazione del conio. Un particolare ringraziamento anche al ministro Giancarlo Giorgetti“.

La presentazione ufficiale si terrà mercoledì 28 gennaio, quando la Fondazione Palio svelerà il programma di eventi

La decisione del Ministero si inserisce nel più ampio quadro delle celebrazioni dell’850esimo anniversario, promosse e coordinate dalla Fondazione Palio di Legnano Ets, ente custode della memoria storica della Battaglia e garante della sua trasmissione filologica, culturale e simbolica alle nuove generazioni. I dettagli artistici e simbolici della moneta saranno illustrati in occasione della presentazione ufficiale, prevista per mercoledì 28 gennaio, durante la conferenza stampa di presentazione del programma di eventi di Fondazione Palio per gli 850 anni della Battaglia di Legnano.

Nella foto di copertina: Luca Roveda, presidente della Fondazione Palio di Legnano