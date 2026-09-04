Una LocoMotiva piena di eventi per il quinto anniversario dell’Associazione culturale

Finite le vacanze, incalzano gli impegni dell’Associazione culturale LocoMotiva. «Per festeggiare il quinto anniversario dalla nostra fondazione, sabato 5 e domenica 6 settembre, nella splendida cornice di Villa Pagani della Torre a Corbetta, aspettiamo tutti per due grandi appuntamenti nell’ambito di “LocoMotiva in Festa”», annuncia il presidente e fondatore dell’associazione Pietro Sparacino.

Gli appuntamenti del weekend

Domani, sabato, alle 21.15 con ingresso libero «si potrà assistere al concerto tributo a uno dei più grandi e memorabili gruppi della storia del rock: i Queen, interpretati dai bravissimi e seguitissimi “Mercury Legend”. Non potevamo fare nulla di meno che regalare questa chicca agli amici di LocoMotiva per ringraziare i nostri sostenitori e quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo – sottolinea Sparacino – Cinque anni in cui abbiamo promosso e sostenuto tantissime iniziative: solidarietà, cultura, musica, sport e, soprattutto, il valore della comunicazione e dell’amicizia».

La festa proseguirà domenica: «A partire da mezzogiorno aspettiamo tutti per un aperitivo e un pranzo in compagnia. A seguire, si potrà assistere all’esclusiva esibizione del gruppo folkloristico “Sicilia Nostra”, composto da 30 elementi e accompagnato dal musicista Luca Michelon. Non mancheranno giochi e quiz per coinvolgere tutto il pubblico», afferma il presidente di LocoMotiva.

Le altre iniziative di settembre

Le iniziative dell’associazione culturale proseguiranno anche nella seconda metà del mese. «Il 19 settembre, nella splendida cornice di Villa Ferrario, si terrà “Sportivissimo Me”, in collaborazione con il Comune di Corbetta. Una manifestazione interamente dedicata allo sport, con tornei vari ed esibizioni in cui saranno presenti le associazioni più rappresentative del territorio; noi di LocoMotiva ci occuperemo del servizio food», annuncia Pietro Sparacino.

Infine, il 26 settembre, «in collaborazione con la Rsa Don Felice Cozzi, la casa di riposo di Corbetta, organizzeremo il “Celebration Day”: allieteremo la giornata dei nostri nonnini con giochi, concerti e sport. Il loro sorriso ci ripaga, ci gratifica e ci fa sentire più vicini e umani, specialmente nel periodo turbolento e difficile che stiamo vivendo a livello globale – conclude il presidente di LocoMotiva – Ci aspetta un mese impegnativo. Invitiamo tutti a seguirci nei nostri eventi e, per chi vuole farne parte attiva, a contattarci».